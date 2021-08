Biella, donna trova un pitone di tre metri sul balcone: si cerca il proprietario

La signora stava stendendo i panni, ad un tratto ha visto il pitone: il rettile è stato recuperato da personale esperto.

Un pitone di quasi tre metri è stato scoperto da una donna che stava stendendo i panni dal balcone: sulla tettoia adiacente ha visto il rettile e ha chiamato il personale competente per il recupero dell’animale. La notizia è stata riportata da la Repubblica.

Pitone di quasi tre metri trovato sulla tettoia a Biella

La donna si è accorta dell’animale mentre stava stendendo i panni. L’animale è stato immediatamente preso in carico e recuperato da lpersonale qualificato. Il pitone ha ricevuto l’assistenza e le cure adeguate presso un rettilario che si trova nella zona: era senza microchip, ma intanto sono in corso le ricerche per scoprire il proprietario dell’animale.

Pitone di quasi tre metri trovato sulla tettoia a Biella, vigili del fuoco in azione

La donna ha chiamato subito i vigili del fuoco per segnalare la presenza del rettile. L’arrivo dei pompieri ha certificato comunque l’impossibilità di recuperare il rettile, da qui la richiesta di far intervenire personale esperto. Sul posto è giunto il personale veterinario dell’Asl che è riuscito a portarlo via dopo diverse ore di lavoro.

Pitone di quasi tre metri trovato sulla tettoia a Biella, operazione lunga e difficile

