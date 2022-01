Biella, ipotesi omicidio-suicidio: trovati i cadaveri di un uomo e una donna in auto

Biella, ipotesi omicidio-suicidio. Due cadaveri trovati in macchina, sono i corpi di un uomo e di una donna.

Biella, omicidio suicidio: trovati due corpi

In un’auto parcheggiata lungo una strada sterrata, in provincia di Biella, un passante ha trovato due corpi senza vita. Nell’area del Comune di Cossato, la macchina era ferma in una zona boschiva adiacente.

Il passante, un agricoltore, si è avvicinato alla vettura per capire se ci fosse bisogno del suo aiuto ma all’interno vi ha trovato i cadaveri di Walter Condò e Albertina Creola. Sul posto sono accorsi i soccoritori del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i primi rilievi, scoprendo ferite da arma da fuoco.

Walter Condò e Albertina Creola convivevano a Cossato, provincia di Biella. I carabinieri ipotizzano un omicidio suicidio per mano dell’uomo, che era alla guida. Medico legale e Polizia Scientifica si stanno occupando di fare chiarezza sulla tragedia, assieme al PM designato al caso.

Nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia sui cadaveri per stabilire le cause del decesso.

Nel frattempo gli inquirenti interrogheranno i conoscenti di Walter Condò e Albertina Creola per recuperare più elementi possibili.