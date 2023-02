Una studentessa di 18 anni è morta dopo aver avuto un malore a scuola.

La terribile tragedia si è verificata a Biella, presso l’Istituto “Bona”.

Biella, malore a scuola: studentessa muore a 18 anni

Terribile tragedia in una scuola di Biella. Una studentessa di 18 anni è morta dopo aver avuto un malore a scuola. Secondo le prime informazioni, la ragazza si è sentita male nella tarda mattinata di martedì 31 gennaio, in classe, presso l’Istituto “Bona”. L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato e la ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito, e purtroppo poco dopo il suo arrivo in ospedale è deceduta. Per il momento non sono state diffuse informazioni sulle possibili cause del malore.