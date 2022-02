Biella, un uomo è stato aggredito da un cane fuggito da un’abitazione

L'uomo aggredito da un cane di taglia piccola è stato azzannato al volto, ha perso parte del naso ed è stato ricoverato in Ospedale

Un cane – di taglia piccola – è riuscito a scappare da una casa di Benna, nel Biellese. Successivamente, l’animale ha aggredito al volto un uomo che stava portando a spasso – in Via Fiume – il proprio cane. Si segnala che l’uomo, a seguito dell’aggressione, ha perso parte del naso ed è stato ricoverato in Ospedale.

L’uomo aggredito da un cane: le sue condizioni

L’uomo – di anni 54 – è stato soccorso dal 118 e trasportato presso il Nuovo Ospedale Degli Infermi di Ponderano. Infine, il 54enne è stato condotto presso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Torino, dove è giunto sveglio e cosciente.

Si segnala che la prognosi – in base alle prime informazioni – è di almeno novanta giorni, che l’uomo dovrà essere sottoposto – presso il CTO di Torino – ad un intervento chirurgico al volto per la ricostruzione del naso e che l’operazione sarà effettuata prelevando parti di pelle e cartilagine da altre parti del corpo.

L’uomo aggredito da un cane: rintracciato il proprietario del cane fuggito

I Carabinieri – successivamente essere stati informati dell’aggressione dal figlio dell’uomo ferito – hanno provveduto al rintraccio del proprietario del cane fuggito dall’abitazione.

Si segnala che il possessore dell’animale è un uomo – di anni 67 – che rischia di essere denunciato sia per lesioni che per omessa custodia.

Tuttavia, Forze dell’Ordine stanno svolgendo indagini sia per accertare definitivamente come si sono svolti i fatti che per verificare in quali condizioni vivesse il cane fuggito.

L’uomo aggredito da un cane: l’apprensione della comunità di Benna

La comunità di Benna – successivamente aver appreso di un uomo aggredito da un cane fuggito da un’abitazione – è in apprensione per l’evento accaduto ed è in attesa di ulteriori informazioni in merito alle condizioni di salute del loro concittadino.