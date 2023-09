Bielorussia: Boldrini (Pd), 'Parlamento italiano è con il popolo bielorusso'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "A poco più di tre anni dalle elezioni farsa con le quali Aljaksandr Lukashenka si è garantito con i brogli la permanenza al potere e dall’inizio della rivolta democratica guidata da Svjatlana Tsikhanouskaya, la vera legittima rappresentante del popolo bielorusso, la commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una risoluzione a mia prima firma che impegna il governo a isolare in tutte le sedi internazionali il regime di Lukashenka, a fare pressione in tutte le sedi internazionali per la liberazione di tutti i prigionieri politici (vittime della violenta repressione messa in atto contro ogni forma di dissenso), a sostenere i movimenti dell’opposizione democratica e i dissidenti costretti a lasciare il loro Paese, a condannare nel modo più fermo la decisione di Vladimir Putin di trasferire testate nucleari nel territorio della Bielorussia. Il Parlamento italiano è con il popolo bielorusso. Per la democrazia, per la pace". Così Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo.