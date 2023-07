Bielorussia: Conte incontra leader opposizione Thikanovskaya**

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha incontrato Svetlana Thikanovskaya, la leader dell’opposizione al regime bielorusso di Aljaksandr Lukashenko. Durante l’incontro il leader del M5S ha ribadito il pieno sostegno alla causa per la libertà, la democrazia e i diritti civili per cui, con coraggio e determinazione, Thikanovskaya combatte da tempo. Conte, che aveva incontrato la leader bielorussa già nel 2021, ha ribadito l’importanza di questi colloqui affinché “non si spengano i riflettori sulla situazione in Bielorussia”.

"Per quanto l’attenzione della comunità internazionale sia prioritariamente rivolta al conflitto russo-ucraino, in Bielorussia il clima politico si deteriora sempre di più: lo Stato di diritto è gravemente compromesso, sono represse le libertà fondamentali, perseguitate le minoranze, violati i principi fondamentali della democrazia. Giornalisti e oppositori politici vengono sottoposti a trattamenti incompatibili con il rispetto della dignità umana. Non si possono tollerare simili derive. Per questo motivo – aggiunge Conte – alta e forte deve levarsi la voce di quanti hanno responsabilità politica in Europa e nel mondo".

"La battaglia di Svletana Thikanovskaya per il suo popolo è anche la nostra battaglia, è la battaglia di chiunque creda fermamente nella libertà, nella democrazia, nei diritti inalienabili della persona”, conclude.