Bielorussia-Iran, Lukashenko in visita da Raisi

Teheran, 13 mar. (askanews) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha incontrato la controparte iraniana, Ebrahim Raisi, a Teheran, prima della firma di una roadmap tesa a rafforzare la cooperazione politica, economica e culturale, in un momento di crisi di Bielorussia e Iran con i Paesi occidentali, anche per le posizioni sulla guerra in Ucraina. Le immagini sono del servizio stampa della presidenza bielorussa.

La visita di Lukashenko in Iran è la terza di un presidente bielorusso e la prima in 17 anni, secondo l’agenzia di stato Belta.