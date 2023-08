Bielorussia: sicurezza Varsavia arresta spia bielorussa al servizio di Mosca

Varsavia, 4 ago. (Adnkronos) – I servizi di sicurezza polacchi hanno arrestato un uomo sospettato di aver preso parte a una rete di spionaggio russo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno polacco Mariusz Kaminiski, precisando che il sospettato, "un cittadino bielorusso di nome Mikhail A., è stato arrestato per aver raccolto informazioni su strutture e porti militari polacchi. È anche accusato di diffondere propaganda filo-russa", ha twittato Kaminski.

Si tratta della sedicesima persona arrestata dalla Polonia per sospetto spionaggio. Il 27 marzo era stato arrestato uno straniero per spionaggio per conto dell'intelligence russa. Il sospettato era stato fermato per aver raccolto informazioni sulle misure di sicurezza riguardanti infrastrutture critiche.

Il 16 marzo, Kaminski aveva confermato che Varsavia aveva smantellato una rete di spionaggio russo, arrestando nove persone che avrebbero preparato atti di sabotaggio e monitorato le rotte ferroviarie verso l'Ucraina. La rete di spionaggio conduceva inoltre attività di propaganda volte a destabilizzare le relazioni tra Polonia e Ucraina.