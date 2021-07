Bielorussia, una raffica di vento solleva tre gonfiabili pieni di bambini per 10 metri: 7 feriti

Tre castelli gonfiabili sono stati alzati in aria da una raffica di vento mentre alcuni bambini stavano giocando durante un festival in Bielorussia.

In Bielorussia tre castelli gonfiabili sono stati alzati in aria da una raffica di vento mentre alcuni bambini stavano giocando al loro interno. Questo è quanto riportato dal sito web del quotidiano britannico Daily Mail, che ha pubblicato anche foto e video dell’episodio.

Bielorussia, una raffica di vento solleva tre gonfiabili: i giochi strappati dagli ormeggi con i bambini all’interno

Il video mostra il terribile momento in cui uno degli enormi gonfiabili vola “come un pallone” a quasi 10 metri di altezza durante un festival in Bielorussia. In sottofondo si sentono i bambini all’interno del gioco e altri presenti urlare terrorizzati.

I giochi sono stati strappati dai loro ormeggi. Un castello gonfiabile a forma di drago ha iniziato a ruotare in aria, prima di ricadere ad Alexandrya, la piccola cittadina nell’est della Bielorussia, vicino al confine con la Russia, in cui è cresciuto il presidente del Paese Alexander Lukashenko.

Pochi secondi dopo anche un altro gonfiabile ha cominciato a librarsi in aria, fino a ritrovarsi in verticale.

Bielorussia, una raffica di vento solleva tre gonfiabili: i racconti dei testimoni

Igor Gubar, un corrispondente del quotidiano bielorusso Mogilev Pravda, ha riportato: “Enormi castelli gonfiabili, riscaldati dal sole, si sono improvvisamente alzati in aria con i bambini che ci giocavano. Uno di loro, secondo un testimone, ha sorvolato le tende”.

Alesya, che era tra i presenti, ha dichiarato: “Un ragazzo è letteralmente caduto fuori dal castello.

Era molto spaventato, ma sembra che non sia stato ferito gravemente. Il castello è volato sopra di noi come un pallone ed è stato trasportato sopra un recinto. Il secondo si è schiantato contro una tenda vicina. C’era una specie di vetro, e si è rotto. Il proprietario ha subito un infortunio alla gamba”.

Un altro testimone, Dmitry, ha detto: “È successo letteralmente in un istante. Ha soffiato un forte vento che ha strappato i castelli dagli ormeggi dove giocavano i bambini.

Erano molto spaventati, piangevano. C’erano soldati nelle vicinanze che si sono precipitati per aiutare. Le ambulanze sono arrivate velocemente”.

Bielorussia, una raffica di vento solleva tre gonfiabili: sette i feriti

I soldati sono accorsi per aiutare quattro bambini e tre adulti rimasti feriti nell’incidente. Tutti e sette sono stati curati all’ospedale del distretto centrale di Shklov. Una ragazza è stato portata per una tac all’ospedale pediatrico nella vicina Mahilëŭ, capoluogo dell’omonima regione.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine ad Alexandria.

Leggi anche: Il volontario bresciano Michele Colosio è stato ucciso in Messico

Leggi anche: India, 23 persone morte folgorate da un fulmine: stavano facendo un selfie di gruppo