Biennale Architettura, Leone d'oro partecipazioni al Bahrain

Venezia 10 mag. (askanews) – Leone d’oro per la migliore Partecipazione Nazionale al Regno del Bahrain: il Padiglione offre una proposta concreta per affrontare condizioni di calore estremo. Il momento della premiazione a Ca’ Giustinian del progetto “Heatwawe”. Come spiegano i progettisti: “L’architettura deve affrontare la doppia sfida della resilienza ambientale e della sostenibilità.

L’ingegnosa soluzione può essere impiegata negli spazi pubblici e nei luoghi in cui le persone devono vivere e lavorare all’aperto in condizioni di calore estremo. Il padiglione utilizza metodi tradizionali di raffreddamento passivo tipici della regione, che richiamano le torri del vento e i cortili ombreggiati”. Il commissario Shaikh Khalifa bin Ahmed bin Abdullah Al Khalifa ha lavorato con il curatore Andrea Faraguna.