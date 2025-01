Biennale Arte Islamica, Arcangelo Sassolino unico italiano

Gedda, 28 gen. (askanews) – Arcangelo Sassolino è l’unico artista italiano invitato a creare un’opera per la seconda edizione della Biennale d’Arte Islamica organizzata a Gedda, in Arabia Saudita, dalla Diriyah Biennale Art Foundation. L’artista ha quindi immaginato un grande disco rotante di 8 metri di diametro intitolato “Memory of becoming”.

“Ho scelto questo olio industriale – ha spiegato Sassolino alla stampa – perché credo che il fluido sia il materiale che più di tutti incarna il tempo, il fatto che è instabile. Perciò tutta la massa d’olio continua a cambiare, a mutare, a diventare qualcos’altro. È come se in un quadro i pigmenti, i colori diventassero liquidi. Mi interessa che la memoria che si vede nella superficie è qualcosa lasciato da una traccia che subito dopo verrà superata e diventerà appunto qualcos’altro”.

Come in gran parte delle opere di Sassolino, come il celebre intervento per il padiglione di Malta alla Biennale Arte del 2022, molto si basa sull’accostamento di contraddizioni: fluido e solido, luce e buio, mutamento e quiete. E il risultato è quindi un divenire artistico, ma a suo modo anche filosofico.

“L’arte – ha aggiunto l’artista veneto – è un crocevia possibile di dialogo, di culture diverse che si incontrano e passando attraverso la galleria adesso è magnifico questo dialogo che si sta instaurando tra quello che è antico, quello che è ora, il presente, e forse assieme si può incrociare o cercare di creare qualcosa per il futuro”. Che passa attraverso il confronto con il sacro, partendo da un’idea di costante impermanenza.