Biennale, il Leone d’Oro Rafael Moneo: l’architettura è gioia

Venezia, 21 mag. (askanews) – L’architetto spagnolo Rafael Moneo ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera della 17esima Biennale di Architettura di Venezia. Subito dopo la premiazione ha parlato del mestiere dell’architetto e dei consigli che potrebbe dare, lui classe 1937, a un giovane.

“Io credo – ha detto ad askanews – che per fare qualsiasi lavoro si debba farlo con gioia, credo che conti il desiderio di volere fare qualcosa visceralmente.

Credo che lavorare in questo modo sia il migliore consiglio che posso dare a chi vuole affrontare la professione, non solo di architetto. Gli architetti che sentono vero amore per il loro lavoro, che è la costruzione della città, avranno una carriera di soddisfazioni”.