Biennale Musica, esplorare il nuovo orizzonte sonoro del digitale

Venezia, 3 apr. (askanews) – “Il festival della Biennale Musica 2023 si intitola Micro Musica e riguarda il suono digitale, la sua diffusione, la sua creazione e la sua composizione e appunto la diffusione nello spazio acustico. Diversi compositori di jazz e sound artist da tutto il mondo saranno a Venezia per nuovi lavori in prima assoluta e sono lavori nei quali troviamo nuovi incantesimi del suono digitale, ma anche ricerche archeologiche sui suoni scomparsi, suoni che presentano aspetti poetici ed espressivi, ma anche sentimentali nel mondo digitale, che ce li presenta in un nuovo orizzonte sonoro diverso da quello della musica classico-orchestrale, ma che è altrettanto importante, altrettanto presente ormai da 50 anni sulla scena musicale”. Lo ha detto Lucia Ronchetti, direttrice della Biennale Musica, presentando l’edizione 2023 del festival internazionale.