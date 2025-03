Biennale, Willem Dafoe: il teatro porta a meraviglia e mistero

Venezia, 28 mar. (askanews) – “L’idea di poesia non dovrebbe essere presa alla lettera. La sto usando molto liberamente, ma per dire che il teatro può fare qualcosa che va oltre. Ognuno troverà la propria emozione e il proprio significato in qualcosa che non deve avere necessariamente un’esperienza paragonabile nella vita degli spettatori, con cui possono semplicemente tracciare un parallelo. Il teatro ti mette in un luogo di meraviglia e mistero: questo penso che il teatro sia capace di fare. E l’unica parola che riesco a trovare è un certo tipo di poesia”. Lo ha detto ad askanews Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia, a proposito del titolo scelto per il duo festival internazionale: “Theatre is Body – Body is Poetry”.

“Penso sempre a quando T.S. Eliot diceva che la poesia non è un lasciar andare le emozioni, è una fuga dalle emozioni – ha aggiunto Dafoe -. Perché ti porta davvero a una specie di logica che va oltre la logica e ti mette in contatto con l’origine delle cose e la natura delle cose nei tuoi termini, ma non necessariamente un atto di empatia o non necessariamente un riconoscimento di qualcosa dalla tua esperienza”.