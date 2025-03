Big data e Spazio: lo scudo per le infrastrutture critiche

Milano, 7 mar. (askanews) – Come si difendono le infrastrutture “critiche” di un Paese dagli attacchi fisici o informatici? Un tema fondamentale in un momento di forte incertezza geopolitica, con la comunità internazionale sempre più polarizzata e gli attacchi hacker in grado di bloccare interi sistemi, di cui hanno parlato esperti civili e militari in una conferenza a Milano.

L’evento sull’Osservazione della Terra e Big Data, con un focus sulla difesa strategica contro le minacce ibride è stato organizzato dal Comando Squadra Aerea 1a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare (CSA-1a RA), in collaborazione con l’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e con l’Università del Campus Bio-Medico di Roma.

Il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante del Comando Squadra Aerea-Prima Regione Aerea dell’Aeronautica Militare.

“Per riuscire a superare la problematica della resilienza e, quindi, rendere le strutture critiche resilienti c’è bisogno di uno sforzo comune da parte di tutti perché le infrastrutture critiche sono, per noi dell’Aeronautica, i nostri aeroporti e la nostra capacità di operare nello spazio, il volo suborbitale, tutti gli aspetti di cui oggi parliamo per la nazione sono le strutture di trasporto, le strutture produttive, le strutture accademiche, le strutture di comando e controllo del mondo civile che poi ha diretta influenza sul militare”.

Un ruolo fondamentale lo hanno le infrastrutture spaziali che fanno parte delle strutture da proteggere ma non solo, come ha spiegato Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo.

“L’infrastruttura spaziale è essa stessa uno strumento, a supporto della protezione dalle minacce ibride e Leonardo, attraverso lo sfruttamento dei dati e la grande capacità di elaborarli ed estrarre informazioni e la possibilità di concepire i sistemi nel contesto del multi dominio, offre soluzioni complete. E’ particolarmente importante riflettere sull’evoluzione di questa dimensione ad esempio, nel campo della Space surveillance”.

Uno sguardo dallo Spazio, dunque, per monitorare al meglio la sicurezza della Terra.