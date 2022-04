Big Show, Enrico Papi: “Lui è l’unico che sa tutto di me”

Venerdì 8 aprile ha debuttato Big Show, il nuovo programma con al timone Enrico Papi. In prima fila il padre del noto conduttore.

Venerdì 8 aprile 2022 ha debuttato, in prima serata su Canale 5, Big Show, il nuovo programma con al timone Enrico Papi. Una puntata particolarmente attesa, con il conduttore che ha fin da subito preannunciato diverse sorprese. A seguire il programma, in prima fila, il padre del noto conduttore.

Enrico Papi, la prima puntata di Big Show

Enrico Papi, come dichiarato nel corso di un’intervista all’Ansa, ha deciso di cimentarsi “in un genere e in un ruolo che non ho mai fatto in tv: il pubblico mi vedrà in una veste diversa, che mette in risalto il mio carattere. Non sarò il solito giullare, ma emergerà la mia parte più sensibile, quella che non ho mostrato in tanti anni di tv”.

Enrico Papi, Big Show e il padre in prima fila

Ebbene, proprio la prima puntata di Big Show è iniziata con una gag tra Scintilla ed Enrico Papi, con quest’ultimo finito nel mirino del comico dopo aver sbagliato una battuta. A non passare inosservate le parole rivolte dal noto conduttore al padre, seduto in prima fila. Enrico Papi ha quindi affermato: “Lui è l’unico che sa tutto di me“, per poi sorridersi, riuscendo così a toccare i cuori del pubblico a casa.