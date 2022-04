Big show, look da principessa per Cristina D’Avena. La cantante: “Avrò una missione speciale”

L'amatissima regina delle sigle Cristina D'Avena ha sfoggiato per il terzo appuntamento di Big Show un look da principessa.

Cristina D’Avena ha fatto sognare generazioni di bambini e ad oggi la regina delle sigle continua a farlo ancora. In questa attesa terza puntata di Big Show andata in onda giovedì 21 aprile, la cantante ci ha fatto catapultare direttamente nel mondo delle favole con un look principesco.

Difficile non notare dettagli come la lunga gonna vaporosa in tulle che le ha donato un che di magico e, del resto per una come Cristina non poteva che essere così.

Big Show, Cristina D’Avena in versione “principessa rock”: i dettagli che non sfuggono

Se c’è un dettaglio che non è certo sfuggito, osservando il look di Cristina, è proprio lo stile scelto, un po’ da principessa, grazie al lungo abito color rosa e un po’ rock. La giacca in pelle in tinta, impreziosita da un look impeccabile le donano una grinta davvero unica che è impossibile non amare. Del resto è proprio lei a chiederlo ai fan in un brevissimo video condiviso sui social: “Quale look preferite? Rock o princess?, è stata la sua domanda.

La cantante ha fornito ai fan un piccolo indizio su ciò che avrebbe fatto in serata:

“La vostra inviata é pronta per BIG SHOW con una missione MOOOLTO SPECIALE!! Ci vediamo alle 21.20 su Canale 5!”.

“In missione molto speciale”

Nel frattempo non sono mancati commenti entusiasti dei fan che hanno apprezzato molto questa speciale trasformazione di Cristina D’Avena: “stupenda”, “the princess” e ancora “sei sempre bellissima”.