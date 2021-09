Big tech: Colao, 'grandi opportunità in Europa per nuovi giganti'

Cernobbio, 4 set. (Adnkronos) – "Ci sono delle grandi opportunità, non so se può fare un'altra Google. La grande opportunità adesso è usare questi fondi per rendere l'Europa un terreno fertile per fare in modo che la prossima tech sia europea. Dobbiamo creare l'ambiente, l'infrastruttura, il quadro normativo e gli incentivi finanziari che permettano questo, non dobbiamo pensare che sia impossibile ma creare le condizioni".

Così Vittorio Colao ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale risponde a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

A chi gli chiede se si potranno ospitare gruppi come i cinesi di Huawei, replica: "Siamo in Europa, abbiamo leggi europee, ci sarà un processo di certificazione, ne parliamo martedì'".