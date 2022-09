Biglietti del cinema a 3,50 euro dal 18 al 22 settembre per combattere lo spopolamento delle sale

"Cinema in Festa" è l'iniziativa del Ministero della Cultura per fa crescere l'affluenza nelle sale italiane: i biglietti costeranno solo 3,50 euro.

Biglietti per il cinema a soli 3,50 euro: è l’iniziativa del Ministero della Cultura per combattere lo spopolamento delle sale. Il piano arriverà fino al 2026.

Dal 18 al 22 settembre si potrà andare al cinema a soli 3,50 euro.

L’iniziativa dal nome “Cinema in Festa” è stata annunciata dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, e riprende l’idea dall’omonimo progetto francese del Fête du Cinéma.

L’iniziativa è volta a combattere lo spopolamento che le sale cinematografiche italiane stanno vivendo in quest’ultimo periodo, colpite economicamente anche dagli effetti della pandemia. Promossa da Anica, Anec, Fondazione di David di Donatello e in collaborazione con il Mic, l’iniziativa è stata accolta da molti esercenti cinematografici.

“Cinema in Festa” avrà una durata di 5 anni, e ogni anno ci saranno due appuntamenti: uno a settembre e uno a giugno. Queste le parole di presentazione dell’iniziativa:

Lo stesso ministro Franceschini si è detto entusiasta del progetto:

«È importante fare vivere le sale, in particolare in un momento come questo in cui, paradossalmente, da un lato il cinema italiano è in forte crescita, con grandi produzioni e serie televisive anche internazionali che vedono protagonisti eccellenti maestri e giovani talenti italiani, e dall’altro assistiamo a una difficoltà delle sale che va combattuta e contrastata».