Biglietto per entrare al Pantheon, i turisti: "Un prezzo ragionevole"

Roma, 3 lug. (askanews) – A Roma, turisti in coda davanti al Pantheon dove da oggi, esclusi i romani e i ragazzi fino a 18 anni, si paga un biglietto di 5 euro per la visita.

Un’iniziativa annunciata da tempo dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le risorse, ha spiegato, saranno “destinate alla conservazione e tutela del patrimonio” e una parte sarà destinata “anche ai poveri di Roma”.

I tanti stranieri in città, non si sono di certo fatti scoraggiare dal biglietto d’ingresso: “Vengo dall’America – dice un turista – cinque euro sono molto ragionevoli”.

“Noi andiamo a vederlo, siamo entusiasti di vederlo, quindi paghiamo i soldi”. aggiunge una studentessa. “Lo sapevamo già – spiega un francese – perché quando abbiamo preso i biglietti era ancora gratuito e poi abbiamo ricevuto una mail che ci diceva che dal 3 luglio avremmo dovuto pagare. Beh, veniamo in vacanza, paghiamo e visitiamo comunque, non abbiamo scelta. E penso comunque che questo non impedirà a molte persone di venirlo a visitare”.

Il Pantheon, tra gli edifici dell’antichità classica, è quello che si è conservato meglio. Secondo il ministero della Cultura è il sito museale più visitato d’Italia con nove milioni di visitatori.