BigMama: chi è la cantante ospite a Sanremo 2023

Mancano ormai pochissime ore all’inizio di Sanremo 2023, ma molte delle attenzioni del pubblico sono già poste sulla serata del 10 febbraio: quella dedicata alle cover.

Nello specifico, in quella particolare occasione, c’è molta attesa per la performance di Elodie che salirà sul palco accompagnata da BigMama.

Sanremo 2023, BigMama sarà ospite nella serata delle cover: le curiosità sulla rapper

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, ragazza nata nel 2000 ad Avellino, è una rapper emergente della scena Hip-Hop italiana. La ragazza campana si è ritagliata uno spazio importante nel panorama artistico del nostro Paese trattando temi importanti come la diversità, l’omofobia e l’autolesionismo.

BigMama ed Elodie proporranno per il pubblico di Sanremo la loro versione di ‘American Woman‘ dei The Guess Who.

La carriera musicale di BigMama

A raccontare la sua carriera, in particolare i suoi inizi, è stata la stessa BigMama durante un’intervista rilasciata a ‘Rolling Stone italia‘. La rapper ha spiegato: “Partecipavo alle gare di karaoke del mio paese, San Michele di Serino, ho anche vinto diverse coppe. E ricordo ancora che a 7 anni prendevo il telefono di mia madre e facevo dei video con delle canzoni inventate da me, delle specie di freestyle per il mio fratellino più piccolo, all’epoca aveva un anno e mi divertivo a farlo ballare.” Su ‘Charlotte‘, uno dei suoi brani più ricnoscibili, ha raccontato: “Dei ragazzini si erano messi a lanciarmi addosso delle pietre urlandomi dietro ‘cicciona, fai schifo’ e cose del genere.

In Charlotte parlo di una ragazzina autolesionista che non riesce a confrontarsi col mondo e a fare nulla perché si sente sbagliata, giudicata, ha addosso un peso costante che alla fine la spinge ad ammazzarsi.”