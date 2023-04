BigMama è bisessuale: "Per un cantante gay è più difficile fare coming out"

BigMama, rapper di Avellino che si è fatta conoscere all’ultimo Festival di Sanremo grazie ad Elodie, è bisessuale. L’artista ha fatto coming out, sottolineando di essere fidanzata con una donna.

BigMama è bisessuale

Orgogliosa di far parte della comunità LGBT+, BigMama ha confessato di essere bisessuale. Fino ad oggi, non aveva mai fatto mistero del suo fidanzamento con una donna, ma non aveva mai parlato apertamente del suo orientamento sessuale. La rapper ha dichiarato:

“Purtroppo per gli uomini gay è più complicato. L’Italia non è ancora pronta, ci sono ancora troppi stereotipi legati alla mascolinità: per una parte del pubblico, spesso un cantante o un attore che fa coming out perde credibilità”.

Le dichiarazioni di BigMama

La rapper di Avellino, intervistata da RollingStone, ha dichiarato:

“Gli uomini mi fanno paura, perché tutte le cose brutte che mi sono capitate le ho subite da loro, sono stata anche toccata e palpata in metro, le donne al massimo ti insultano sui social. Se non ci fossero gli uomini potrei uscire anche nuda. Se sono lesbica? No, bisessuale. E qui si capisce che la sessualità non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini“.

BigMama fidanzata con una donna

Intervistata dal Corriere della Sera, BigMama ha aggiunto: