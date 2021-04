Bijoux che raccontano emozioni: che siate principesse, ribelli, o entrambe

Niente più di un gioiello può dare radiosità e brio al nostro stile che grazie agli iconici accessori di Rue des Mille può diventare unico ed invidiabile.

Non solo abiti, scarpe e borse sono tra gli oggetti preferiti dall’universo femminile: la voglia di brillare in questo 2021 sarà a 360 gradi, e allora via libera ad anelli, orecchini, collane e bracciali per illuminare l’outfit e farci tornare raggianti dopo un anno abbastanza buio.

Che sia un porte bonheur, un ear cuff, o un maxi ciondolo, il mix and match che potremo creare non ci farà di certo passare inosservate. Quello proposto dall’azienda lucchese Rue des Mille è un mondo di bijoux freschi, leggeri e alternativi ai più classici. Presente in oltre 600 rivenditori italiani, con la sua fantasia di gioielli prêt-à-porter italiani al cento per cento, caratterizzati da una particolare lavorazione su lastra d’argento con galvanica in oro rosa o oro giallo, ha conquistato il cuore del pubblico e gli spazi delle più prestigiose gioiellerie.

Icone dalle forme morbide e minimali che attraverso l’oro parlano di carrozze e principi ranocchio, di nomi amati, cuori, stelle e amuleti portafortuna, di momenti della vita e di emozioni: quelle essenziali, quelle universali. Chiavi e corni, love and peace, carrozze e bacchette magiche, ranocchi e baci, sono i gioielli in argento e oro dalla potente carica sentimentale per principesse di moderne fiabe urbane, insieme ad iniziali, stelle, lune e cuori, smaltati, con zirconi colorati e bianchi.

Accessori versatili, eleganti e divertenti al tempo stesso: set di orecchini, ear cuff, collane, mix di girocolli, ciondoli, cavigliere, bracciali e amuleti magici da indossare con piacere.

Tra i le proposte glamour i maxi girocollo con catena dorata e chiusura T- Bar della collezione Rebelle, dall’animo un po’ punk e un po’ chic, e i mono orecchini dallo stile minimal e romantico, con elementi tipici della cultura underground: a forma di cuore, stella, osso, mini cerchietto, bagnati in oro, con zirconi e chiusura con threaded ball (sfera), perfetti per essere indossati nella parte alta dell’orecchio (helix) o come semplici orecchini a lobo, e gli ear cuff, piccoli orecchini che adornano il padiglione auricolare senza bisogno del foro, con cuori, zirconi colorati, smaltati e maculati. Gioielli da comporre come si vuole, movimentati da asimmetrie di vario tipo: stesso soggetto in diverse dimensioni, diversi soggetti stessa tematica, stesso soggetto colori e materiali diversi da poter indossare secondo il proprio stile, come i bracciali carousel da personalizzare: un nastro base in tessuto o il bracciale rigido sono il punto di partenza perfetto per collezionare i momenti più felici attraverso charms che diventano “attimi”.

Tra le collezioni…

GoldenFall Gioielli sinuosi e tondeggianti, intense cascate di luce, realizzate da stelle e cuori su lastre d’argento galvanizzate in oro giallo o rosa, dalle linee morbide e martellate. pura seduzione ’illumina d’incanti dorati per il massimo della femminilità,

I Sogni Son Desideri Carrozze, cavalli a dondolo, elefanti innamorati, principi ranocchio e altri personaggi fantastici diventano charms, bracciali, collane, orecchini, anelli. è la collezione di gioielli in argento 925 combinati con tessuti, perle e intarsi, fiocchi e nastri, per principesse dei nostri tempi.

JUNGLE TRIBE Tanto colore avvolge questa collezione di gioielli dove oro, zirconi e smalto danno vita a preziosi patchwork da portare sulla pelle: bracciali, mono orecchini, collane e l’esclusivo anello chevalier: un grande cuore zebrato tra le mani.

MUM SELECTION I gioielli per la mamma meritano uno spazio tutto loro. La mamma è la mamma e non faremo mai abbastanza per ringraziarla e dirle quanto sia importante per noi. Mum selection ci rende tutto più facile. Che sia tu, la tua mamma o un’amica che sta per diventarlo, questa collezione è dedicata al miglior supereroe di tutti i tempi.

Taro & Friends Bulldog, bassotti, barboncini e Chihuahua diventano una vera collezione di bijoux disponibili in finiture d’oro rosa o giallo e tempestati di zirconi, per celebrare i fedeli amici che occupano un posto speciale nel nostro cuore.