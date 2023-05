Bilancio provvisorio delle vittime per il maltempo in Emilia-Romagna

È salito a 13 il bilancio provvisorio delle vittime provocate dal maltempo che si sta abbattendo da giorni senza sosta in Emilia-Romagna. Mentre il presidente della Regione Stefano Bonaccini paventa danni pari a quelli di un terremoto e il ministro Gilberto Pichetto Fratin guarda al fondo di solidarietà europeo, aumentano gli sfollati e i dispersi.

Maltempo in Emilia-Romagna, il bilancio provvisorio delle vittime sale a 13: un disperso nel Ravennate

Non accenna ad arrestarsi la violenta ondata di maltempo che ha travolto l’Emilia-Romagna e che sta seminando una scia di morti nella Regione. Al momento, il bilancio provvisorio aggiornato delle vittime è salito a quota tredici con i tre corpi senza vita individuati nel Ravennate.

La prefettura di Ravenna ha comunicato il ritrovamento di cinque vittime che, aggiungendosi alle sei notificate nella giornata di mercoledì 17 maggio nella provincia di Forlì-Cesena e alla vittima di San Lazzaro in provincia di Bologna, hanno fatto crescere il bilancio provvisorio.

Per quanto riguarda l’auto sommersa dalle acque tra Castel Bolognese e Solarolo che era stata segnalata alle autorità all’inizio dell’alluvione che ha colpito la zona, la vettura è stata raggiunta nella mattinata di giovedì 18 maggio ed è risultata vuota. La persona che si supponeva fosse rimasta intrappolata all’interno del mezzo e che era stata conteggiata tra le vittime dalle forze dell’ordine è, invece, riuscita a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. Escluso dal bilancio, poi, anche l’uomo deceduto a cesena per un malore prima dell’esondazione del Savio.

Nel Ravennate, oltre alle nuove vittime individuate, risulta esserci anche almeno un disperso.

La nota del Viminale e il commento del presidente della Regione Stefano Bonaccini

Nella Regione, continua a essere in vigore l’allerta rossa mentre i nubifragi e gli allagamenti hanno lasciato oltre 27 mila abitanti senza elettricità. Intanto, è stato riferito che il livello dei fiumi resta sopra la soglia d’emergenza e che sono previste nuove piene che potrebbero non essere contenute dagli argini già danneggiati o indeboliti.

Con gli ennesimi allagamenti in provincia di Ravenna e le evacuazioni orinate a Castel Bolognese, la situazione continua ad apparire critica e delicata. “Danni per qualche miliardi di euro, come un altro terremoto”, ha commentato il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Chiederemo il fondo di solidarietà Ue”, ha detto invece il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

In merito alla situazione in essere in Emilia-Romagna, il Viminale ha diramato una nota con la quale ha affermato che al momento sono in corso 250 interventi nella zona mentre altri 1.743 sono in cosa. Inoltre, si legge nella nota, oltre 1.550 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco effettuati da martedì 16 maggio ad oggi, giovedì 18 maggio.