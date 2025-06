BiliardItaly: tradizione di famiglia e lusso Made in Italy

Roma, 25 (askanews) – Il mercato dei biliardi tradizionali ha visto un significativo calo negli ultimi decenni, con la diminuzione delle sale biliardo e il cambiamento delle abitudini sociali. Questo settore, che ha conosciuto un boom negli anni ’60 e ’70, sembra ora avviato verso una rinascita. Le previsioni indicano che il mercato globale dei tavoli da biliardo crescerà da 1,43 miliardi di dollari nel 2023 a 2,12 miliardi entro il 2030, suggerendo nuove opportunità.

In questo scenario si inserisce BilliardItaly, fondata da Mirko Adami, che rappresenta la terza generazione di una famiglia nel settore dei biliardi dal 1958. Adami racconta come l’azienda derivi da una tradizione familiare che ha iniziato con il calcio balilla e i biliardi, comuni nei bar e nelle sale giochi dell’epoca.

La svolta è arrivata durante la pandemia, quando Adami ha compreso che la nuova generazione non frequenta più le sale biliardo, ma cerca biliardi di design per la casa. Ha deciso di investire nella creazione di nuovi prodotti per l’ambiente domestico. Ha sviluppato biliardi trasformabili in tavoli da pranzo, una soluzione che ottimizza gli spazi. Adami spiega che i biliardi classici non si adattavano alle necessità delle abitazioni moderne.

Il passaggio generazionale ha portato innovazione e un nuovo approccio al mercato. Mentre la storica Adami Tecnica Biliardi si concentra sui biliardi tradizionali, Mirko ha creato BilliardItaly con una specializzazione nei biliardi trasformabili per abitazioni, posizionandosi nel segmento premium.

Adami descrive il suo ruolo come creativo, mentre suo padre si occupa della parte tecnica. Sottolinea l’importanza di combinare design estetico e funzionalità, evidenziando la complessità dei biliardi che richiedono precisione.

Uno degli aspetti innovativi dei prodotti di BilliardItaly è lo spessore ridotto, che consente ai biliardi di essere utilizzati come normali tavoli da pranzo. Il modello Slim, ad esempio, ha uno spessore di soli 7 cm, stabilendo un record nel settore.

Fin dall’inizio, l’approccio al mercato è stato strategico. Adami ha creato un piano marketing prima di lanciare il prodotto, puntando sulla specializzazione nei biliardi da tavolo. Questo ha permesso all’azienda di crescere rapidamente, conquistando il mercato italiano e poi espandendosi in Svizzera e nei paesi del Medio Oriente.

Il cliente tipo di BilliardItaly è una persona tra i 40 e i 60 anni, che ha giocato a biliardo da giovane e ora, con una maggiore disponibilità economica, desidera realizzare il sogno di possedere un biliardo. Adami racconta che molti clienti condividono la stessa storia di passione per il biliardo vissuta in gioventù.

La scelta di mantenere la produzione in Italia, nonostante le sfide, è stata deliberata. Adami crede che il mercato italiano, attento alla qualità e al prezzo, rappresenti una base solida per eccellere anche all’estero.

La storia di BilliardItaly dimostra come l’innovazione, unita alla tradizione artigianale italiana e a una chiara visione di marketing, possa trasformare un settore in declino in un’opportunità di business di successo.