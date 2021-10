Bill Clinton in terapia intensiva da 4 giorni: migliorano le condizioni dell’ex presidente USA

L’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, è stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione: come sta il marito di Hillary.

Bill Clinton ha trascorso la quarta notte in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Secondo fonti vicine all’ex presidente degli Stati Uniti, si tratterebbe di un ricovero dovuto a una infezione.

Bill Clinton ricoverato in ospedale, come sta l’ex presidente

La notizia delle sue condizioni è stata diffusa dal portavoce Angel Urena con un post su Twitter durante la serata di venerdì 15 ottobre 2021. “Tutti gli indicatori di salute stanno andando nella giusta direzione, compreso il suo numero di globuli bianchi che è diminuito in modo significativo. Il presidente Clinton continua ad essere di ottimo umore ed è profondamente grato per le eccezionali cure che sta ricevendo e gli auguri che le persone hanno inviato da tutta l’America e da tutto il mondo“, si legge nella nota.

Update, from me, on President Clinton pic.twitter.com/GhLT9MV6h0 — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Bill Clinton ricoverato in ospedale, come sta l’ex presidente: cosa è accaduto

Clinton si trovava in viaggio nella Weast Coast in visita da alcuni amici della contea di Orange.

Avrebbe dovuto partecipare a un evento della fondazione, poi il ricovero all’Irvine Medical Center. I medici hanno diagnosticato un’infezione urologica passata successivamente nel sangue.

Bill Clinton ricoverato in ospedale, come sta l’ex presidente: il gesto della moglie Hillary

Hillart Clinton ha raggiunto avrebbe raggiunto il marito in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni di salute. L’ex segretario si è recata in California per l’evento, poi la visita al marito.