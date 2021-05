Bill e Melinda Gates hanno annunciato il divorzio dopo 27 anni di matrimonio

Dopo ben 27 anni di matrimonio, Bill e Melinda Gates hanno annunciato con un post su Twitter il loro divorzio.

Una notizia inaspettata arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno. Con una nota congiunta su Twitter, Bill e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio dopo 27 anni di amore e tre figli. La motivazione non sarebbe stata nota anche se – come riporta il comunicato – la decisione sarebbe dovuta al fatto che entrambi credono di non poter crescere più come coppia.

Conosciuti negli anni ’80 ai tempi della Microsoft nella quale Melinda venne assunta come Product Manager, dal 2000 guidano la Bill e Melinda Gates foundation della quale si occupa a tempo pieno dopo aver lasciato la guida della sua creatura ovvero Microsoft nel 2020.

Bill Melinda Gates divorzio – l’annuncio su Twitter

L’annuncio di divorzio da parte di entrambi è stato dato con una nota comune sui rispettivi canali Twitter.

“Dopo un grande impegno e un grande lavoro nella sulla relazione, abbiamo cresciuto tre incredibili figli e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo […] Continuiamo a condividere il convincimento in questa missione e ci lavoreremo insieme, ma crediamo di non poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite”.

Il divorzio è arrivato a circa due anni distinza da quello tra i due ex coniugi Jeff Bezos e McKenzie Scott, un divorzio le cui conseguenze si fecerò sentire molto per l’epoca.

Bill Melinda Gates divorzio – come si sono conosciuti

Ma come si sono conosciuti Bill e Melinda Gates. La coppia si era vista per la prima volta nel 1987, quando Melinda svolgeva il ruolo di Product Manger. Si sono quindi uniti in matrimonio nel 1994. Eppure in una intervista rilasciata a Netflix la coppia aveva dichiarato: “Ci siamo presi cura l’uno dell’altro fino a quando non abbiamo avuto due possibilità: “O ci saremmo lasciati o ci saremmo sposati. Di lui Melissa Gates dichiarà che Bill è metodico, ma sembrano i problemi del cuore scriti su un foglio bianco con tutti i pro e i contro.

Bill Melinda Gates divorzio – quanto vale la loro fondazione

ll patrimonio della famiglia Gates è la tra i più alti al mondo. Basti pensare che l’associazione “Bill and Melissa Gates foundation”, ha al 2021 un valore di 50 miliardi. Il patrimonio della famiglia Gates ha toccato quota 133 miliardi, di cui 70 appartengono alla moglie.