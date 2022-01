Bill Gates acquista l’Hotel Danieli di Venezia e il San Domenico di Taormina: quanto ha speso?

Bill Gates compra l'Hotel Danieli di Venezia e conferma dunque la sua attenzione nei confronti delle mete turistiche italiane.

Il magnate statunitense Bill Gates ha acquistato un altro hotel in Italia. Si tratta del Danieli di Venezia che entra dunque a far parte della società Four Seasons di proprietà del fondatore della Microsoft e del principe Al Waleed bin Talal.

Continua dunque l’interessamento di Bill Gates verso l’Italia e il suo potenziale turistico: nel 2016 la Four Season aveva infatti acquistato il San Domenico di Taormina spendendo – fonte il Corriere della Sera – ben 52,2 milioni di euro, ed in seguito rinnovato il Four Seasons di Milano.

Stando a quanto fin qui emerso sull’acquisto dello storico Hotel Danieli di Venezia, pare che la struttura verrà ora ristrutturata completamente e sarà pronta per il 2024 con circa 200 camere per i clienti. Il King Street, fondo americano che ha messo in piedi i finanziamenti e fornito i capitali per la ristrutturazione, riferisce di una cifra di circa 30 milioni di euro messa a disposizione per i lavori.

Un investimento molto importante, che però, stando alle stime della società di consulenza Jll, fornirà a Bill Gates e alla sua Four Season un ottimo rendimento. Una volta entrata a regime la struttura avrà infatti un valore di oltre 500 milioni di euro.

Un cambio storico dunque per il più antico albergo di Venezia, ubicato in piazza San Marco da 200 anni. È composto da tre palazzi, il Palazzo Danieli Excelsior, del XX secolo, il Palazzo Casa Nuova del XIX ed ex sede della tesoreria, e dal Palazzo Dandolo, tutti rigorosamente in stile veneziano.