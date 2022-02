Bill Gates torna a parlare della pandemia: ” Rischi del covid ridotti, ma ne arriverà un’altra”

Il magnate americano Bill Gates si mostra scettico sul raggiungimento del 70% della vaccinazione su scala globale, e avvisa: "Ci sarà un'altra pandemia".

Secondo Bill Gates, co-fondatore della Gates Foundation e di Microsoft, in questi due anni la campagna vaccinale ha ridotto i rischi derivanti dal covid, ma presto potremmo fare i conti cn un’altra pandemia.

Bill Gates: “Ridotti rischi del covid, ma occhio a una fitura pandemia”

Bill Gates in questi anni di pandemia covid ha spesso rilasciato dichiarazioni curiose e mai banali sul presente e futuro del mondo in chiave sanitaria.

Questa volta il co-fondatore di Microsoft in un’intervista rilasciata alla CNBC all’annuale conferenza tedesca di Monaco sulla sicurezza ha affermato come gli effetti del covid sono svaniti anche grazie all’immunità globale.

Tuttavia, per il fondatore della Gates Foundation, sarebbe tardi per raggiungere il 70% della vaccinazione mondiale: “Ormai è tardi per raggiungere la quota del 70% di vaccini mondiali nel 2022, e dovremmo creare più vaccini“.

Lo spauracchio di una nuova pandemia

Come sua consuetudine, il magnate americano non si riserva di vaticinare cosa possa accadere in futuro, e decide si allertae anzitempo la comunità scientifica: “Dovremmo metterci meno di sei mesi, il costo per essere pronti all’arrivo della prossima pandemia non è così grande, perché avremo una nuova pandemia e stavolta l’agente patogeno sarà diverso“.

Questa volta però, rispetto al 2020, per Bill Gates gli enormi progressi in chiave scientifico aiuteranno a combattere la nuova minaccia.