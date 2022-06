Billie Eilish, è finita la storia d’amore con Matthew Tyler Vorce

La bravissima cantante statunitense e idolo dei giovani, Billie Eilish si sarebbe lasciata con Matthew Tyler Vorce: tutte le indiscrezioni

Sembrerebbe essere finita la storia d’amore fra la bravissima cantante statunitense classe 2001, Billie Eilish e Matthew Tyler Vorce. Le voci sarebbero confermate, a parlarne è un importante megazine.

Billie Eilish e Matthew Tyler Vorce si sono lasciati? Che cosa sappiamo

Secondo il megazine PageSix, la storia d’amore fra la cantante statunitense Billie Eilish e Matthew Tyler Vorce sarebbe già finita. Il megazine ha riportato quelle che sono state alune dichiarazioni del ragazzo, fatte da Matthew sui suoi profili social: “Le relazioni finiscono. È così semplice. Creare pettegolezzi e bugie su internet è pericoloso.” Il giovane ha smentito anche le voci he parlavano di un tradimento: “Nessuno ha tradito nessuno.”

Gli ultimi successi di Billie Eilish: la vittoria agli Academy Awards

La notizia della separazione di Billie ha fatto in breve tempo il giro del web e ha scatenato i suoi fan da sempre molto attaccati alla ragazza. Al momento, va però sottolineato che la giovane cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda, senza smentire nè confermare le parole di Matthew. Billie viene da un momento davvero d’oro nella sua carriera con la recente vittoria agli Academy Awards, dove ha trionfato nella categoria Miglior canzone originale con ‘No Time To Die‘.