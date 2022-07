Morsi furiosi al torace ed all'addome, poi la corsa in due ospedali campani, bimba aggredita da un rottweiler a Napoli: è grave ed in prognosi riservata

Una bimba di circa tre anni è stata aggredita ed azzannata con violenza da un rottweiler a Napoli: i media che hanno lanciato la notizia spiegano che è grave e che dpo un primo ricovero ospedaliero la piccola vittima è stata trasferita e si trova in prognosi riservata al Santobono di Napoli.

La bambina compirà tre anni il prossimo novembre e al Santobono ci è arrivata dopo essere stata trasferita nella serata del 4 luglio dall’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Bimba aggredita da un rottweiler

In quel nosocomio la bimba ci era stata portata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un rottweiler nella zona di via Montedoro. Alcuni media spiegano che l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione di un parente ma su questo particolare non esistono ancora versioni accertate.

Morsi sferrati all’addome ed al torace

Fonti dei sanitari del pronto soccorso e della Polizia che sta indagando sul terribile incidente spiegano che la piccola ha “riportato ferite lacero contuse ad addome e torace e sarebbe giunta al Maresca in arresto cardiaco”. In un secondo momento e con assoluta tempestività la bambina sarebbe stata poi rianimata e stabilizzata, per essere trasferita in codice rosso a Napoli in prognosi è riservata. Gli agenti del commissariato di Torre del Greco stanno effettuando indagini a tappeto per individuare eventuali responsabilità nell’accaduto.