Bimba di 10 mesi ingoia crocifisso: ricoverata in ospedale

Una bambina di 10 mesi è stata operata d’urgenza presso l’Ospedale Victor Lazarte Echegaray, nella regione La Libertad, in Perù. La piccola aveva ingoiato un piccolo crocifisso ed era arrivata in ospedale, accompagnata dalla sua mamma, piangendo disperatamente. Faceva fatica a respirare. L’equipe medica di chirurgia presso l’Ospedale peruviano è riuscita a rimuovere l’oggetto ingerito, dopo averle fatto un’endoscopia.

La mamma della bambina si è accorta a casa che qualcosa non andava per il verso giusto. La piccola piangeva disperatamente e respirava male. Per questo ha deciso di portarla al pronto soccorso. Dalla radiografia effettuata si è scoperto che aveva ingoiato un piccolo crocifisso, che si era andato ad incastrare nell’esofago. La bambina è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza ed è stata salvata dal lavoro dei medici. Secondo quanto riferito, ora sta bene.