Bimba di 17 mesi morta affogata nella vasca idromassaggio: trovata dal fratellino di 6 anni

Il terribile senso di colpa di una mamma che era andata al lavoro e l'aveva affidata: bimba di 17 mesi morta affogata nella vasca idromassaggio

Orrore in Australia, dove una bimba di 17 mesi è morta affogata nella vasca idromassaggio ed è stata trovata dal fratellino di 6 anni. La piccola Taidyn Murphy, chiamata da tutti Totty, potrebbe essere scivolata dopo aver raggiunto la vasca-piscina mentre era con l’ex compagno della madre.

Nel luogo dove ha trovato la morte la bambina potrebbe esserci arrivata di nascosto e sua madre ha spiegato che lei era al lavoro quando tutto è accaduto nella sua casa di Gracemere nel Queensland, nell’Australia nord-orientale.

Bimba di 17 mesi morta affogata

Secondo il racconto della donna la piccola Totty si trovava con l’ex compagno della donna, che “avrebbe dovuto badare e lei e all’altro figlio”.

E invece era stato il fratellino a fare la terribile scoperta a metà mattinata: i media spiegano che la bambina è stata portata con urgenza in ospedale e messa in coma farmacologico, purtroppo invano: è morta il giorno successivo.

La polizia apre un’indagine sulla tragedia

I media danno molto risalto ai “sensi di colpa” della madre di Taidyn, convinta “che avrebbe potuto fare qualcosa per la sua piccola se non fosse andata al lavoro”.

Per la donna è partita una raccolta fondi, mentre la polizia ha aperto un’indagine sull’incidente.