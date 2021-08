Bimba di 2 anni caduta dal terrazzo a Sassari: è ricoverata in Rianimazione

Una bimba di 2 anni di Sassari si trova ricoverata in Rianimazione dopo essere caduta dal terrazzo di casa: la prognosi è riservata.

Paura a Sassari, dove una bimba di 2 anni è caduta dal terrazzo di casa precipitando per diversi metri: la piccola si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata in gravi condizioni.

Bimba caduta dal terrazzo a Sassari

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 23 agosto 2021 in via Alghero. Secondo le prime ricostruzioni la bimba avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori e della nonna che si trovavano con lei nell’appartamento al secondo piano di una palazzina per salire su uno sgabello e sporgersi dal terrazzo. Sarebbe dunque caduta nel vuoto precipitando nel cortile di casa.

Il primo a dare l’allarme è stato un ristoratore che ha un locale accanto all’abitazione dove si è consumato l’incidente: i suoi clienti, tra cui un medico che ha prestato le prime cure, si sono precipitati sulla scena e hanno allertato il papà della piccola.

Sono poi giunti i sanitari del 118 che, dopo averla stabilizzata, l’hanno condotta in ospedale.

Bimba caduta dal terrazzo a Sassari: è in Rianimazione

Qui i medici le hanno diagnosticato un grave trauma cranico e hanno deciso di operarla. Attualmente la piccola si trova ancora ricoverata in Ranimazione e la prognosi rimane riservata: le prossime ore saranno decisive.