Bimba di 2 anni lanciata dal terzo piano dal padre che viene arrestato mentre la vittima veniva trasferita immediatamente al Santobono di Napoli

Assurdo gesto in Campania, dove una bimba di 2 anni sarebbe stata lanciata dal terzo piano dal padre che viene arrestato: la tragedia sfiorata, visto che per fortuna la vittima è quasi incolume, si è verificata a Fisciano, in provincia di Salerno, intorno alle 10 del 30 ottobre.

Dopo un volo di oltre 15 metri la piccola ha riportato una frattura ed escoriazioni ed è riuscita miracolosamente a salvarsi, probabilmente grazie ad una rete di protezione.

Bimba di 2 anni lanciata dal terzo piano

Il fatto si è verificato a corso San Vincenzo, a pochi passi dal Comune ed i carabinieri della territoriale hanno arrestato il padre della bimba, interrogandolo per ore sul perché di quel crimine folle. La bambina è stata inizialmente trasportata nell’ospedale di Salerno, poi trasferita al Santobono di Napoli.

I soccorsi ed il ricovero al Santobono

Dopo il ricovero all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il sospiro di sollievo. I soccorritori che l’avevano trovata sull’asfalto temevano infatti che la caduta avesse compromesso qualche organo interno o una commozione cerebrale. Lo storico della vicenda è in fase di ricostruzione e in merito sono attesti gli esiti dei rilievi effettuati dal personale della scientifica, coordinato dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Roberto Lenza.