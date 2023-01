Bimba di 3 anni muore dopo il ricovero: aperta un'inchiesta

Dolore immenso in Campania e bisogno di verità con una bimba di 3 anni che muore dopo il ricovero: aperta un’inchiesta.

Da quanto si apprende la piccola Elena è spirata dopo essere stata curata al Santobono di Napoli ed al policlinico “Vanvitelli”. Ma cosa è successo? I media locali spiegano che la tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Napoli.

Bimba di 3 anni muore dopo il ricovero

Tragedia che ha portato il piccolo cuore di Elena, una bimba di 3 anni e mezzo, a smettere di battere. Il Mattino ha riferito che la bambina avrebbe dapprima accusato un forte mal di pancia nella notte tra domenica e lunedì.

A seguito di quel malessere poi e dopo due trasferimenti e tre arresti cardiaci, Elena ha smesso di vivere. Dopo la denuncia dei genitori è stata aperta un’inchiesta ad opera della magistratura. Per mezzo del loro legale i genitori di Elena hanno fatto sapere che la loro figlia “non aveva patologie pregresse, stava benissimo e non sappiamo cosa sia accaduto”.

La procura sequestra le cartelle cliniche

Nelle ore scorse è stata depositata una denuncia presso la caserma dei carabinieri del Vomero.

A seguito di quell’atto la Procura di Napoli ha subito aperto un’inchiesta e il magistrato ha disposto l’autopsia ed il sequestro delle cartelle cliniche negli ospedali Santobono e nel reparto di Diabetologia pediatrica del vecchio policlinico ‘Luigi Vanvitelli’, dove la bimba è stata ricoverata nei suoi ultimi due giorni di vita.