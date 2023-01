Bimba di 3 anni trovata morta nella lavatrice: tragedia a Parigi

Parigi cade nell’orrore.

Ritrovata bambina di 3 anni morta nella lavatrice di casa. Aperta un’inchiesta da parte della Polizia Nazionale francese.

Ritrovata morta nella lavatrice spenta

La tragedia è avvenuta nel 20esimo arrondissement. Dopo aver controllato ogni angolo della casa nella speranza di trovare la bimba nascosta, magari per gioco, a ritrovare il corpo morto della piccola è stato il papà. «A prima vista la bambina non presentava tracce di percosse» ha dichiarato una fonte al canale di notizie francese BfmTV.

Poiché l’oblò era chiuso, è probabile che sia morta a causa del soffocamento. Al ritrovamento, la lavatrice era spenta e al momento non sono note ulteriori indiscrezioni sulla possibile dinamica della vicenda. L’intera famiglia della bambina è sotto shock e le forze dell’ordine hanno già aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del decesso.

Una storia simile a quella di Troy Khoeler

Una storia raccapricciante che ricorda la tragedia negli Stati Uniti, in Texas precisamente, di appena cinque mesi fa, in cui un bambino di 7 anni è stato ritrovato morto nella lavatrice del garage di casa.

Anche i genitori di Troy (così si chiamava) come la famiglia di Parigi, hanno cercato ovunque il piccolo prima di imbattersi in un’atroce verità.