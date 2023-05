Bimba di 4 anni ha una crisi respiratoria a scuola: i carabinieri le salvano la vita

Nel Napoletano una bimba di 4 anni ha avuto una crisi respiratoria mentre era nella scuola per l'infanzia: a salvarla il massaggio cardiaco praticato dai carabinieri

Tragedia sfiorata nel Napoletano. Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 8 maggio 2023, una bimba di 4 anni ha avuto una crisi respiratoria mentre giocava con i compagni di classe nella scuola per l’infanzia di Marigliano. Si è salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

Ha risposto subito al massaggio cardiaco

Erano circa le 14, quando improvvisamente il cuore della piccola ha smesso di battere. Le educatrici erano a conoscenza del fatto che la bambina soffrisse di una malattia congenita, pertanto non hanno perso neanche un secondo e hanno subito allertato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno trovato la piccola distesa su una panca: cianotica e senza battito cardiaco. I militari hanno praticato un massaggio cardiaco che è stato provvidenziale: dopo qualche ripetizione della manovra, la bimba ha risposto e il suo volto ha riacquisito colorito. Distesa poi su un fianco, ha vomitato schiuma dalla bocca.

Ricoverata in osservazione

Scongiurato il pericolo di vita, la bimba è stata poi trasportata in ospedale con l’ambulanza del 118, che nel frattempo era arrivata sul posto. Resterà ora ricoverata per qualche giorno in osservazione affinché la crisi respiratoria che ha avuto possa dirsi completamente rientrata.