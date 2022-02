Bimba di 4 anni ritrovata 3 anni dopo la scomparsa: era in un sottoscala segreto

La sconcertante scoperta degli agenti in una casa di Saugerties: una bimba di 4 anni ritrovata 3 anni dopo la scomparsa ed era in un sottoscala segreto

Arriva dagli Usa la sconcertante storia di una bimba di 4 anni ritrovata 3 anni dopo la scomparsa: era nascosta in un sottoscala segreto. Secondo il racconto dei media la piccola Paislee Shultis è stata individuata dalla polizia Usa a casa dei genitori biologici che l’avevano fatta scomparire da quella dei genitori affidatari.

Bimba ritrovata in un sottoscala: la scomparsa di Paislee e le prime ricerche

Paislee, che per molto tempo era stata creduta morta, è stata ritrovata viva dopo la sua scomparsa nel 2019. Dove? La polizia l’ha rinvenuta in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York. Ma come mai era lì? Paislee era scomparsa nel nulla da casa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York.

La polizia a caccia della bambina che per molto tempo è stata creduta morta

Per mesi la polizia aveva setacciato la zona, il territorio e tutte le abitazioni sospette. Poi avevano puntato la casa dei genitori biologici della bimba, dato che avevano il sospetto che Paislee potesse essere stata rapita proprio da loro. Una segnalazione aveva messo gli agenti sulla buona strada ed un team si era presentato presso quell’abitazione di Saugerties, nella contea di Ulster.

La segnalazione ed il ritrovamento in un appartamento: il nascondiglio sotto la scala

Solo che la bimba non si trovava, ma dopo un po’ è stata trovata nascosta in un sottoscala mentre il proprietario dell’appartamento si rifiutava di collaborare. La polizia ha comunicato che per liberare Paislee “gli agenti hanno dovuto rimuovere molti dei gradini di legno, prima di intravedere un paio di piedini”. Con lei, in quel nascondiglio, c’era la madre biologica che è stata arrestata con il compagno e il padre di lui.