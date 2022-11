Bimba di 40 giorni morta a Taranto, indagati i genitori: aveva dormito nel letto con loro

Una bimba di 40 giorni è stata trovata morta nel lettone, dopo che aveva passato la notte insieme ai genitori: indaga la Polizia di Taranto

Una famiglia di Taranto ha vissuto una vera e propria tragedia. Una bimba di soli 40 giorni è stata trovata morta nel lettone da sua madre e suo padre. La piccola ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Il corpo non presentava segni di violenza, ma si indaga sui genitori che hanno dormito insieme a lei.

Taranto, neonata trovata morta a letto: i genitori sono indagati

Dopo una notte passata insieme ai genitori nel letto matrimoniale, la bambina è stata trovata priva di vita alla mattina presto. Mamma e papà hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per la piccola trasportata all’ospedale Santa Annunziata, non c’era già più nulla da fare. La piccola ha avuto un arresto cardiocircolatorio per motivi ancora da definire. Si attende l’esito dell’autopsia per comprendere meglio le cause del decesso.

Le indagini sui genitori

Va sottolineato che sul corpo della piccola non c’era alcun segno di violenza. L’autopsia, però, serve a capire se nel decesso sono intervenute anche cause non naturali. Sono stati notificati gli avvisi di garanzia ai genitori della vittima, una prassi per casi di questo tipo. Gli agenti di Polizia hanno anche sequestrato alcuni oggetti presenti nella camera da letto.