Dopo che la bimba di 5 anni è morta perchè morsa da un serpente, il padre ha chiesto di fare un controllo in giardino. Scoperti altri 40 serpenti velenosi.

Una vicenda assurda colpisce un distretto dell’India. Una bimba di 5 anni, mentre giocava con il padre, è stata morsa da un serpente velenoso. Per la piccola non c’è stato nulla da fare ed è deceduta dopo poche ore dall’attacco del rettile.

Bimba di 5 anni morta dopo essere stata morsa da un serpente mentre giocava a nascondino

Il tutto è avvenuto nel giardino di casa del padre, un posto che dovrebbe essere sicuro, soprattutto per un bambino. Ma non è stato così. La bimba di 5 anni, vittima del morso di un serpente velenoso, stava giocando a nascondino con il papà. Improvvisamente, mentre la bambina stava cercando un luogo dove non farsi trovare è stata morsa da un serpente.

Il padre si è subito accorto della gravità della situazione ed ha provveduto a chiamare i soccorsi.

I soccorsi e il ritrovamento dei serpenti

Immediatamente è giunta un’aumbulanza sul luogo dell’incidente e la bimba è stata trasportata con urgenza in pronto soccorso. Dopo alcune ore e numerosi tentativi di rianimazione, la piccola è purtroppo deceduta. Distrutto ma anche preoccuapato, il padre della vittima ha contattato degli esperti per far eseguire un controllo nel suo giardino.

Con stupore sono stati trovati circa 40 esemplari di serprenti velenosi, tutti nella sua abitazione.