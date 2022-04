Momenti terribili nella frazione di campagna di Fronte San Pietro, dove Nicole, una bimba di soli 5 anni, scompare nella serata di sabato 2 aprile

Sono state ore terribili a Sant’Angelo Limosano, in Molise, dove Nicole Del Gobbo, una bimba di 5 anni è scomparsa e di lei non si è saputo più nulla dalla serata di sabato 2 aprile. Nella tarda mattinata l’annuncio più atteso: la bimba è stata ritrovata viva e sta bene, lo si apprende da fonti di polizia.

La piccola vive in una abitazione di campagna della contrada di Fronte San Pietro e per ore volontari, carabinieri e vigili del fuoco hanno battuto la zona per trovare la piccola, tutto questo mentre le forze dell’ordine stanno anche scandagliando la zona con droni rilevatori di calore, cani molecolari ed elicottero.

Bimba di 5 anni scompare in Molise

L’ipotesi è che Nicole, dopo essere uscita dalla finestra di casa (avvicinando una finestra alla finestra, al piano terra), possa essersi addentrata in un fitto bosco che comincia a poca distanza da casa dei genitori: Il padre ha 30 anni, la madre 24.

Dal canto suo la sindaca di Limosano, Angela Amorosa, sta coordinando le azioni sul suo territorio e ha detto: “Cerchiamo Nicole da ieri sera, ma per il momento non siamo riusciti a rintracciarla“. Ma come è scomparsa Nicole, che ha solo 5 anni? Potrebbe essere uscita fuori casa all’improvviso nelle ore in cui il maltempo imperversava sulla zona. La foto della piccola è stata diffusa dal Tgr Molise unitamente alla foto e ad un appello con le informazioni sugli abiti che indossava al momento della scomparsa: leggins neri e una maglietta rosa.

Si teme per le temperature notturne polari

Tuttavia ogni circostanza in questo momento è da verificare e soprattutto secondaria rispetto all’esigenza di ritrovare al più presto la bambina dopo una notte di temperature bassissime.

I volontari sono accorsi fin dalle prime ore del mattino e assieme a carabinieri, polizia municipale, polizia e uomini del 115 stanno battendo una zona vastissima partendo dall’abitazione della piccola, i cui familiari sono stati interrogati a lungo sulle circostanze della scomparsa e sull’abbigliamento della bambina.