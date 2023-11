Bimba di 5 mesi muore per meningite batterica: i genitori hanno donato gli or...

Tragedia in Veneto, una bimba di 5 mesi è morta all’ospedale di Padova per meningite batterica: qualche giorno prima della morte aveva manifestato febbre alta, tosse e rigidità dei movimenti.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 novembre, si svolgeranno i funerali della piccola nella chiesa parrocchiale di Bresseo-Treponti.

I genitori, nel necrologio, hanno scritto: “Con il nostro amore ti abbiamo dato la vita, ma sei tu che in così poco tempo ci hai insegnato cosa significa vivere e amare“.

Il racconto dei genitori

I genitori della bimba, entrambi infermieri, quando la piccola ha iniziato a manifestari i primi sintomi, febbre alta, tosse e rigidità nei movimenti, si sono subito allarmati: “In un primo momento sembrava si trattasse di una bronchiolite, tant’è che le era stata somministrata della Tachipirina. Col passare delle ore è salita la febbre e dagli accertamenti si è capito che il nostro piccolo cigno, come amavamo chiamarla, sarebbe volata in fretta in cielo“, ha raccontato il padre al Mattino di Padova.

Le condizioni della bambina si sono aggravate molto velocemente e, dopo essere stata trasferita all’ospedale di Padova, le è stata diagnosticata la meningite batterica.

I suoi genitori, dopo il decesso avvenuto l’1 novembre, hanno deciso di donare gli organi e a beneficiarne saranno due bambini nel padovano e altri due nel torinese.

Caso di meningite anche nel bellunese

Dopo la morte della piccola di 5 mesi, anche ad un ragazzo di 17 anni è stata diagnosticata la meningite. Il servizio di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti ha già in atto un piano di prevenzione antibiotica preventiva, rivolta a coloro che hanno avuto contatti con il giovane.

