Bimba di 6 mesi muore in ospedale per bronchiolite: disposta autopsia

Dopo la terribile diagnosi una bimba di 6 mesi del Riminese muore in ospedale per bronchiolite: un esame della salma potrà chiarire cosa sia successo

Dolore assoluto in Emilia Romagna, dove una bimba di 6 mesi muore in ospedale per bronchiolite ed è stata disposta autopsia.

Da quanto si apprende la piccola è spirata poco prima di Natale a Rimini ed il virus respiratorio non le ha dato scampo. I media spiegano che la bambina è “morta tra le braccia della madre” e che per lei, malgrado le cure ospedaliere, “non c’è stato nulla da fare”.

Bimba di 6 mesi muore in ospedale

I genitori della piccola vittima si erano rivolti al pronto soccorso pediatrico nella notte tra il 22 e 23 dicembre.

E dopo una accurata visita la diagnosi era stata quella di bronchiolite. Si tratta del virus respiratorio sinciziale che colpisce soprattutto gli infanti. Purtroppo la bambina era morta dopo poco morta in seguito ad attacco cardiaco. E sulla vicenda ci sono sviluppi: la magistratura (chi altri?) avrebbe disposto l’autopsia con la stessa Ausl Romagna ad avallare.

L’autopsia e la decisione della Ausl

Il caso è controverso e secondo fonti “non ci sarebbe una indagine in corso da parte della Procura riminese”.

Il dato clinico è che la malattia che colpisce le basse vie aeree “frequente nei bambini sotto i 2 anni di età” ha fatto un’altra vittima. E come spegano le tv locali era stata la stessa professoressa Laura Viola, Primario del Reparto di Pediatria di San Marino, a lanciare l’allarme su una incidenza effettiva “con diagnosi ben superiori ai numeri a cui eravamo abituati”.