Una donna ha dimenticato le chiavi all’interno dell’auto, dove era seduta nel seggiolino la figlia di 6 mesi, che è rimasta bloccata sotto il sole. La piccola è stata salvata dai Carabinieri.

Bimba di 6 mesi rimasta bloccata in auto sotto al sole: salvata dai Carabinieri

Una bambina di soli 6 mesi è stata salvata da un Carabiniere. Domenica 26 giugno era rimasta bloccata in auto, sotto il sole. L’episodio è avvenuto a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, intorno alle 17.30. La madre della piccola ha parcheggiato l’auto in piazza Attilio Lombardi e poi si è accorta di aver lasciato le chiavi all’interno. La donna aveva messo la bambina nel seggiolino e stava caricando il bagagliaio, ma la chiusura automatica si è attivata.

La macchina era parcheggiata sotto il sole e le temperature erano molto elevate, al punto che la neonata stava per perdere i sensi.

L’intervento del Carabiniere e le condizioni della bambina

La madre, presa dal panico e dalla disperazione, ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti. Fortunatamente in quel momento stava passando un carabiniere della stazione di Giussano, che è subito intervenuto. Ha preso un oggetto da terra e ha rotto il vetro dell’auto, consentendo l’apertura.

Sul posto sono arrivati gli agenti della stazione di Carate Brianza e i medici del 118. Gli operatori hanno visitato la bambina, ma fortunatamente non aveva bisogno di un ricovero. Il carabiniere è finito al pronto soccorso per le schegge finite nella mano destra.