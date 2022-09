Una bambina di 7 mesi è in ospedale, in gravi condizioni, dopo essere stata aggredita all'asilo nido. Una donna è stata arrestata.

Una bambina di soli 7 mesi è stata aggredita all’asilo nido. La piccola si trova in ospedale, nel Regno Unito, in gravi condizioni. Una donna è stata arrestata.

Bimba di 7 mesi aggredita all’asilo nido, è grave: arrestata una donna

Una bimba di soli 7 mesi è in ospedale, in gravi condizioni, dopo un’aggressione subita all’asilo nido. Una donna è stata arrestata con l’accusa di aggressione. La bambina è stata portata d’urgenza all’ospedale di Oldham, Greater Manchester, dopo un incidente non chiaro. Le sue condizioni sono critiche, ma stabili. L’asilo nido Kids Around The Clock, intanto, è stato chiuso per permettere alla polizia di indagare. Gli agenti sono stati chiamati insieme ai paramedici il 21 settembre.

La donna fermata è stata interrogata e poi rilasciata su cauzione. La polizia ha avviato un’indagine congiunta con l’Oldham Council e l’agenzia governativa Ofsted.

Asilo chiuso fino al 7 novembre per consentire le indagini

“I genitori della bambina vengono aggiornati e sono attualmente supportati dalla squadra investigativa” ha spiegato la polizia, che ha posto un cartello sulla porta dell’asilo per annunciare la chiusura momentanea per consentire le indagini.

“Siamo convinti che un bambino possa essere esposto a un rischio di maltrattamenti” ha scritto la polizia. La chiusura durerà fino al 7 novembre, ma la misura potrebbe essere interrotta prima se la polizia riterrà che i bambini non sono in pericolo. La polizia ha aggiunto di ritenere che l’incidente sia “isolato”, ma non può rilasciare ulteriori dichiarazioni.