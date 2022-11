Bimba di 8 anni cade al parco, la costola si spezza e le perfora la milza: morta due giorni dopo

Una famiglia francesce ha vissuto un vero e proprio dramma: la bimba Élina di soli 8 anni è morta in ospedale dopo essere caduta al parco

La piccola Élina di soli 8 anni è morta in un ospedale della Francia, dopo essere caduta rovinosamente al parco. La bambina stava giocando nei pressi di una panchina, quando è scivolata sbattendo la zona del petto. Una costola le ha perforato la milza non lasciandole scampo.

Francia, bimba di 8 anni morta in ospedale dopo una caduta al parco

Élina si trovava, come spesso le capitava, all’Isle Park di Saint-Quentin, in Francia, accompagnata dalla madre Ester e la sorella più grande Élodine. Sembrava un pomeriggio come tanti altri, da passare con spensieratezza in famiglia al parco, e nessuno si sarebbe aspettato di vivere un vero e proprio dramma. Ad un tratto, Élina è caduta mentre correva nei pressi di una panchina e ha sbattuto il costato.

La madre ha notato immediatamente che qualcosa non andava, perché la piccola tremava e le sue labbra erano diventate viola. Ester ha chiamato immediatamente i soccorsi e un’ambulanza ha portato la bambina in ospedale.

Il tentativo di salvataggio e il decesso

La piccola, nella caduta, aveva sbattuto una costola che le ha perforato la milza. I medici dell’ospedale di Saint-Quentin hanno provato un primo intervento, che non è stato risolutorio.

Per questo motivo la bambina è stata trasferita in aereo all’ospedale universitario di Amiens. Anche il secondo intervento, però, non è stato sufficiente a salvare Élina che è morta tragicamente poco tempo dopo.