Bimba di 8 anni in arresto cardiaco al centro estivo: ricoverata in ospedale

Una bimba di 8 anni è andata in arresto cardiaco mentre stava partecipando al centro estivo organizzato dalle scuole di Venegono (Varese).

Paura alle scuole elementari di Venegono Inferiore, comune in provincia di Varese, dove una bimba di 8 anni ha accusato un malore in bagno ed è andata in arresto cardiaco. All’arrivo dei soccorritori, giunti con un elicottero da Bergamo, le sono state immediatamente praticate le prime manovre rianimatorie prima del trasferimento in ospedale.

Bimba in arresto cardiaco a Venegono

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì 30 giugno 2022. Secondo quanto ricostruito, la bimba si è improvvisamente sentita male in bagno e la maestra ha allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, l’hanno trovata in arresto cardiaco e le hanno immediatamente praticato le prime manovre rianimatorie.

Alle scuole, presso cui è allestito il campo estivo, si sono recati il sindaco della città, i genitori della bambina, i Carabinieri e alla polizia locale.

Un aggiornamento sulle condizioni della piccola riguarda l’efficacia delle prime manovre rianimatorie, che avrebbero sortito gli effetti sperati riattivando il circolo e la ripresa dall’arresto cardiaco. La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è giunta a bordo dell’elisoccorso.