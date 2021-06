Bimba di 8 anni insultata da quattro minori perché ha perso i capelli per la chemioterapia

La piccola, malata di cancro, per la chemio aveva rasato i capelli: i ragazzini le hanno sputato in faccia per questo.

Un atto di bullismo a dir poco nauseante quello che si è verificato a Surrey, in Regno Unito, dove quattro ragazzini hanno sputato addosso a una bambina malata di cancro. La piccola, di 8 anni, era stata presa di mira di ragazzi, che dovrebbero, invece, avere circa dai 16 ai 17 anni, perchè a causa della chemioterapia è stata costretta a rasare i suoi capelli.

La polizia del Surrey è ore sulle loro tracce.

Bimba di 8 anni malata di cancro bullizzata da 4 ragazzini: a causa della chemioterapia si era rasata i capelli

La faccenda è avvenuta a Thorpe Park, mentre la bambina era in fila agli scivoli d’acqua. La stessa famiglia della piccola è rimasta disgustata dall’accaduto:

“Siamo convinti che sia successo perché i suoi capelli, che sono stati rasati a causa del trattamento per il cancro che sta ricevendo, l’hanno fatta diventare un bersaglio”.

Parole forti che in effetti fanno pensare che probabilmente non è la prima volta che la bimba sia stata vittima di bullismo per la sua malattia.

Bimba di 8 anni malata di cancro bullizzata da 4 ragazzini: la polizia cerca i sospettati

La polizia del Surrey, nel frattempo, ha fornito una descrizione ben dettagliata dei ragazzini sospettati:

“I quattro sospetti sono descritti come ragazzi di 17 anni, tutti alti circa 1,75. Il ragazzo che ha sputato sulla bambina è stato descritto come mediterraneo, con capelli castani ricci e neri e indossava una maglietta nera. Gli altri ragazzi sono stati descritti come bianchi. Uno aveva i capelli corti e biondi e indossava una maglietta nera e pantaloni grigi della tuta. Uno indossava pantaloncini e una maglietta con un marsupio laterale.

Bimba di 8 anni malata di cancro bullizzata da 4 ragazzini: l’invito ai testimoni

Inoltre, gli agenti hanno invitato tutti coloro che hanno visitato il parco a tema e che erano presenti al fatto di contattarli, se dovessero beccarli da qualche altra parte. Nel comunicato, infatti, si legge anche che: