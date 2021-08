Bimba di due anni morta per infarto, addio ad Alice Bruni: lutto a Corinaldo

Alice Bruni è morta a causa di un problema cardiaco. La piccola di Corinaldo viveva con la mamma e il papà nelle Marche: la vicenda.

La piccola Alice Bruni è scomparsa all’età di due anni a Corinaldo, paese che si trova in provincia di Ancona. Si tratta di una bimba morta a causa di un infarto: tanti i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia.

Bimba di due anni morta a Corinaldo

Alice era nata con delle patologie che, nel giro di poco tempo, avrebbe necessitato di interventi chirurgici. Purtroppo, però, il cuore della bambina ha smesso improvvisamente di battere. Secondo il personale sanitario potrebbe infatti trattarsi di un malore causato da alcune patologie congenite. La tragedia avvenuta nel paesino che si trova nelle Marche ha scosso l’intera comunità locale.

Bimba di due anni muore a Corinaldo, messaggi di cordoglio

La comunità di Corinaldo si è stretta intorno a mamma Serena e papà Roberto per la scomparsa della piccola Alice. Durante il funerale, celebrato nella chiesa di San Francesco, tante persone hanno voluto partecipare per dare l’ultimo saluto alla piccola scomparsa all’età di due anni.

